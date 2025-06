Calciomercato Milan Theo Hernandez | distanza incolmabile Il Diavolo vuole …

Il calciomercato del Milan si infiamma: Theo Hernandez, uno dei pilastri della squadra, potrebbe dire addio. Secondo La Gazzetta dello Sport, tra il Diavolo e il terzino francese ci sarebbe una distanza incolmabile. Con l'alta competitività del campionato e le ambizioni europee, Milano deve pensare a come rimpiazzare un talento così prezioso. Riuscirà il Milan a trovare un degno sostituto? Le prossime settimane saranno decisive!

Calciomercato Milan, Theo Hernandez, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbe chiuso la sua carriera in rossonero. Ecco le ultime novità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Theo Hernandez: distanza incolmabile. Il Diavolo vuole …

Altri articoli sullo stesso argomento

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid”

Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Milan Theo Hernandez Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Milan: importante offerta dell'Al-Hilal per Theo Hernandez, Reijnders verso il City; Milan, 30 milioni per Theo Hernandez: la risposta all’Al-Hilal; Calciomercato Milan, emerge un nome come erede di Theo Hernández; Calciomercato Milan, le cessioni per fare cassa. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan, 30 milioni per Theo Hernandez: la risposta all’Al-Hilal

Lo riporta calciomercato.com: Il Milan sta lavorando in sintonia con l`agente Quilon per trovare la soluzione migliore per Theo Hernandez. Nel summit di ieri le parti hanno concordato una valutazione.

Theo Hernandez ha voltato le spalle al Milan

Riporta msn.com: Theo Hernandez ha già voltato le spalle e lo sguardo altrove. Dopo sei stagioni, il numero 19 rossonero ha maturato la convinzione che il suo ciclo con il Milan sia finito. La decisione, ponderata nei ...

Mercato Milan, tutte le cifre dell’affare Theo Hernandez! Offerta monstre al giocatore ma… Ultimissime

Segnala milannews24.com: Mercato Milan, emergono le prime cifre del possibile affare Theo Hernandez con l’Al Hilal: il calciatore non è ancora convinto Come riferito dal Corriere dello Sport, nel calciomercato Milan dei pross ...