Calciomercato Milan Tare | pronto l’assalto a Ricci Ecco il piano

Il calciomercato del Milan si infiamma con il nome di Samuele Ricci, talento emergente del Torino. Igli Tare è pronto a sferrrare un assalto strategico, un segnale chiaro della volontà rossonera di rinforzare la rosa. Ma attenzione: il Torino potrebbe chiedere un tesoro per il suo gioiello. In un mercato sempre più competitivo, chi riuscirà a spuntarla? Rimanete sintonizzati per scoprire l’evoluzione di questa intrigante trattativa!

Calciomercato Milan, nel mirino di Igli Tare ci sarebbe Samuele Ricci: il Torino potrebbe chiedere tantissimo per uno dei suoi pilastri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Tare: pronto l’assalto a Ricci. Ecco il piano

