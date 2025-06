Calciomercato Milan Tare incontrerà quel giocatore nei prossimi giorni | svolta all’orizzonte? Le ultime

Il calciomercato del Milan si accende con un incontro chiave: Igli Tare sta per incontrare Alessandro Lucci, l'agente di Alessandro Florenzi. Questa mossa potrebbe segnare una svolta decisiva per il futuro del terzino rossonero, che ha già espresso il desiderio di nuove sfide. In un momento in cui i club puntano a rinforzare le proprie rose, ogni decisione può cambiare le sorti della stagione. Rimanete sintonizzati!

Secondo il giornalista Nicolò Schira, è in programma un incontro tra Igli Tare, direttore sportivo del Milan, e Alessandro Lucci, agente di Alessandro Florenzi, per discutere il futuro del terzino. Florenzi ha manifestato la volontà di restare in rossonero, dimostrando grande

