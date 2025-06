Calciomercato Milan seconda offerta del City per Reijnders | e spuntano le cifre dell’ingaggio

Il calciomercato infiamma le trattative, e il Milan si trova al centro di un nuovo assalto del Manchester City per Tijjani Reijnders. La seconda offerta dei Citizens promette di far schizzare in alto le valutazioni sul talento olandese. Ma non è solo una questione di cifre: l'interesse del City sottolinea quanto i club di élite puntino su giovani promesse per costruire il futuro. Resta da vedere come reagirà il Diavolo!

Il Manchester City sarebbe pronto a presentare una seconda offerta al Milan per Tijjani Reijnders: e spuntano le prime cifre sull'ingaggio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, seconda offerta del City per Reijnders: e spuntano le cifre dell’ingaggio

Si legge su msn.com: Le ore passano e Tijjani Reijnders si allontana sempre di più dal Milan, nonostante, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l`offerta giusta da parte del Manchester.

affaritaliani.it scrive: Settanta milioni di motivi per dirsi addio: il Manchester City sta per perfezionare la seconda offerta al Milan per Tijani Reijnders. La prima da 60 mln era stata giudicata insufficiente, la prossima ...