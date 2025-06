Calciomercato Milan Saelemaekers rimane o no? Richiesta a sorpresa dalla Germania

Il calciomercato entra nel vivo e il Milan si trova al centro di nuove trattative. La richiesta inaspettata dalla Germania per Alexis Saelemaekers crea un clima di attesa. Dopo aver rifiutato l'offerta della Roma, il futuro del belga è più incerto che mai. Riuscirà il Diavolo a mantenere uno dei suoi talenti emergenti? Scopriremo presto se il Milan saprà resistere alle sirene europee!

Dalla Germania giunge notizia di una richiesta a sorpresa per Alexis Saelemaekers al Milan, dopo il 'no' secco alla proposta della Roma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Saelemaekers rimane o no? Richiesta a sorpresa dalla Germania

Leggi anche Roma, Milan all’orizzonte: Ranieri rilancia Saelemaekers - La settimana in casa Roma si apre con un retrogusto amaro dopo la sconfitta contro l’Atalanta, che ha interrotto la striscia di imbattibilità in campionato.

