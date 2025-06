Calciomercato Milan piacciono Cambiaso e Udogie

Il calciomercato del Milan si infiamma con la caccia al sostituto di Theo Hernandez, sempre più vicino a un addio. I nomi in cima alla lista sono quelli di Cambiaso e Udogie, due giovani promesse pronte a brillare. Con la Serie A che sta cambiando volto, il rossonero potrebbe cavalcare questa onda di talenti emergenti, puntando su freschezza e qualità per mantenere il passo delle grandi d'Europa. Chi sarà il nuovo terzino?

Il Calciomercato Milan sta pensando a un sostituto del possibile partente Theo Hernandez, i nomi sondati nelle ultime ore sono quelli di Cambiaso e Udogie. Il francese è in rotta di collisione con la dirigenza rossonera e sembra prossimo a partire. Su di lui ci sono premier e Real Madrid: L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Milan, piacciono Cambiaso e Udogie

Leggi anche Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

