Calciomercato Milan Pellegatti | Piace Calafiori mi è giunta questa voce Ricci …

Il calciomercato del Milan si scalda, e a far parlare è Carlo Pellegatti, che svela l'interesse rossonero per Riccardo Calafiori. In un periodo in cui i giovani talenti fanno la differenza, l'arrivo di Calafiori potrebbe rinforzare non solo la squadra, ma anche il futuro del club. La ricerca di freschezza e vitalità continua: chissà se il Milan troverà in lui il nuovo gioiello da lanciare!

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul possibile interesse del Milan per Riccardo Calafiori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Pellegatti: “Piace Calafiori, mi è giunta questa voce. Ricci …”

Leggi anche Milan, Pellegatti: “Reijnders al City non mi sorprende. Il 9° posto un’ignominia” - Carlo Pellegatti, noto giornalista e appassionato tifoso del Milan, ha espresso la sua sorpresa riguardo all'interesse del Manchester City per Tijjani Reijnders.

Se ne parla anche su altri siti

Calciomercato Milan, Pellegatti: “Il sogno di Allegri a centrocampo. Tre nomi”; Pellegatti: Reijnders è stato venduto al City per 75 milioni di euro; Allenatore Milan, Pellegatti: “Intrigo Italiano”. Ecco la mossa di Tare; Pellegatti: Se Italiano firmerà con il Bologna, il Milan perde il suo allenatore preferito... 🔗Cosa riportano altre fonti

Pellegatti sta con Allegri e avvisa i tifosi del Milan: «Altro che corto muso»

Riporta milannews24.com: Pellegatti a Sport Mediaset ha speso bellissime parole nei confronti di Max Allegri, mandando un messaggio ai tifosi del Milan Carlo Pellegatti non concorda con la teoria del corto muso di Massimilian ...

Milan, Pellegatti: “Arriverà una figura per il Milanismo. Da Maldini

Scrive informazione.it: 'Le prime mosse quali saranno? Prossima settimana ci sarà l'ufficializzazione della cessione di Reijnders. Poi c'è la spina Theo Hernandez, che non è una cosa da risolvere subito'. Carlo Pellegatti, t ...

Milan, Pellegatti sgancia la bomba di mercato: “Vi dico che Allegri vuole…”

Secondo msn.com: Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan e ora in casa rossonera si parla di calciomercato: le ultime news da Carlo Pellegatti ...