Calciomercato Milan non solo De Cuyper | spunta la pista ‘italiana’

Il calciomercato del Milan si infiamma! Non solo De Cuyper, ma anche altre opzioni italiane per il ruolo di terzino sinistro potrebbero far breccia nei cuori dei tifosi rossoneri. Con la partenza di Theo Hernandez nell'aria, i vertici rossoneri sono pronti a esplorare il mercato in cerca di talenti nostrani. Riusciranno a trovare un degno sostituto che possa mantenere alta la qualità della squadra? La sfida è aperta!

Calciomercato Milan, si pensa già al post Theo Hernandez? De Cuyper e non solo: 'Tuttosport' parla dei possibili obiettivi a sinistra.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid”

Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Calciomercato Milan, annuncio shock su De Cuyper del tecnico: «Sono sicuro che possa diventare il nuovo Maldini»

milannews24.com scrive: Calciomercato Milan, annuncio shock su De Cuyper del tecnico: «Sono sicuro che possa diventare il nuovo Maldini». Le ultimissime Il calciomercato Milan sta valutando l’opzione di Maxim De Cuyper, un t ...

Milan, il mercato in difesa: Gila, Luiz Felipe, Bijol, Udogie e tutte le altre piste di Tare

Come scrive gazzetta.it: Il nuovo ds si muove su più fronti: Cambiaso il sogno quasi impossibile, l’occasione è Junior Firpo, in scadenza con il Leeds United ...

Il Milan valuta due profili come possibili sostituti di Theo Hernandez.

Segnala msn.com: Il Milan guarda già al futuro: due nomi nel mirino che potrebbe segnare una nuova era sulla fascia sinistra, in caso di addio di Theo. Nel panorama del calciomercato, il Milan continua a esplorare sol ...