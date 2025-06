Calciomercato Milan Lucca arriva? Seguito a gennaio ma ora c’è un problema

Il Milan punta di nuovo su Lorenzo Lucca, un talento che potrebbe rinvigorire l'attacco rossonero. Tuttavia, un problema si frappone tra il club e il giovane attaccante: la concorrenza agguerrita. In un mercato sempre più competitivo, ogni affare può fare la differenza. Sarà interessante vedere se il Diavolo riuscirà a superare questo ostacolo e a portare a casa un potenziale campione. Rimanete sintonizzati!

Lorenzo Lucca, seguito dal Milan già nel corso del calciomercato di gennaio, può tornare di moda? Ci sarebbe un grande ostacolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Lucca arriva? Seguito a gennaio, ma ora c’è un problema

