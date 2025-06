Calciomercato Milan la rivelazione | Leao priorità estiva del Bayern Monaco

Il calciomercato entra nel vivo e Rafael Leao diventa il protagonista inaspettato delle voci di mercato! Secondo fonti dagli Stati Uniti, il Bayern Monaco punta tutto sull'esterno del Milan per rinforzare la sua rosa. In un contesto di grande competitività, dove le stelle del calcio si contendono il palcoscenico europeo, Leao potrebbe essere il pezzo da novanta che cambierà le sorti della prossima stagione. Chi non vorrebbe vederlo brillare in Bundesliga?

Dagli Stati Uniti arrivano importanti indiscrezioni secondo cui Rafael Leao, esterno del Milan, sarebbe la priorità estiva del Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, la rivelazione: “Leao priorità estiva del Bayern Monaco”

