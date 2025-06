Calciomercato Milan il Bayern Monaco vuole a tutti i costi Leao | ecco la richiesta dei rossoneri

Il calciomercato è più vivo che mai! Il Bayern Monaco punta su Rafael Leao, esterno del Milan, facendo di lui la sua priorità per la prossima stagione. I rossoneri hanno fissato un prezzo alto, segno che sanno di avere tra le mani un talento prezioso. In un’estate caratterizzata da movimenti frenetici e investimenti folli, chi riuscirà a spuntarla? Rimanete sintonizzati, la saga è appena iniziata!

Dagli Stati Uniti arrivano importanti indiscrezioni secondo cui Rafael Leao, esterno del Milan, sarebbe la priorità estiva del Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, il Bayern Monaco vuole a tutti i costi Leao: ecco la richiesta dei rossoneri

Leggi anche Milan, il Bayern punta Leao - Il Milan potrebbe perdere Rafael Leao, indicato come possibile prima cessione estiva. Secondo Sky Sport Germania, il Bayern Monaco punta a rinforzare l'attacco correggendo l'assenza di un elemento come Leao, dopo aver mostrato interesse anche per Wirtz.

Se ne parla anche su altri siti

Non solo Reijnders, anche il Bayern assedia il Milan: triplo addio da 200 milioni; Il Bayern Monaco è in cerca di un esterno per l'anno prossimo: si valuta anche Leao; Calciomercato Milan, una big della Bundesliga piomba su Leao!; Milan, il Bayern Monaco piomba su uno dei titolari: la situazione!. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Milan, per Leao sirene estere: Rafa nel mirino del Bayern

gazzetta.it scrive: Il portoghese è ritenuto centrale agli occhi di Tare e Allegri per la ripartenza rossonera e per ora non sono arrivate offerte, ma i bavaresi lo hanno inserito nella lista dei rinforzi prioritari ...

Calciomercato Milan, annuncio clamoroso: il Bayern Monaco punta il top del Milan e sta preparando una super offerta

Come scrive milannews24.com: Calciomercato Milan, annuncio clamoroso: il Bayern Monaco punta il top del Milan e sta preparando una super offerta. Le ultimissime sui rossoneri Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan in estate. Seco ...

Calciomercato estero, Bayern Monaco: colpo di scena Sané! Incontro per il rinnovo andato a buon fine. Il futuro del giocatore

Secondo calcionews24.com: Calciomercato estero, Bayern Monaco: colpo di scena Sané! Incontro per il rinnovo andato a buon fine. Il futuro del giocatore Muove i primi passi verso il rinnovo con il Bayern Monaco Leroy Sané che d ...