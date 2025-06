Calciomercato Milan Allegri ha preso una decisione su quel giocatore! L’ha già chiamato ecco cosa si sono detti

Il calciomercato del Milan si infiamma con una notizia che potrebbe cambiare le sorti della stagione: Massimiliano Allegri ha già contattato Rafael Leao, dimostrando di credere nelle sue immense potenzialità. Questo abbraccio tecnico non solo rafforza il morale del giocatore, ma rappresenta anche una mossa strategica per un club che cerca di risalire dopo un periodo di incertezze. Riuscirà Leao a brillare sotto la guida di Allegri? Il futuro rossonero è tutto da scr

Calciomercato Milan, il nuovo tecnico Allegri ha preso una decisione su quel calciatore! L’ha già chiamato, il retroscena sui rossoneri Secondo il Corriere dello Sport, Rafael Leao avrebbe ricevuto il sostegno di Massimiliano Allegri, che sembra credere fortemente nelle sue qualità. Un supporto che potrebbe rivelarsi cruciale per il Milan, che ha bisogno del talento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Milan, Allegri ha preso una decisione su quel giocatore! L’ha già chiamato, ecco cosa si sono detti

Altre letture consigliate

Calciomercato, Totti: "Conte o Allegri alla Roma? Per me hanno già firmato per altre squadre"

Sul calciomercato della Roma, si parla di possibili allenatori come Conte e Allegri, ma per me hanno già firmato con altre squadre.

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Milan Allegri Ha Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan, Allegri è il nuovo allenatore; Il Milan vuole Allegri: Tare ha scelto Max come nuovo allenatore; Come può giocare il Milan con Allegri; All-in su Allegri: il Milan ha scelto. Doppietta bianconera | ESCLUSIVO. 🔗Cosa riportano altre fonti

Allegri ha già deciso: ribaltone Camarda, il tecnico non ha dubbi

Riporta milanlive.it: Le idee di Allegri per la gestione di Camarda, l'allenatore spinge per una soluzione: tutti i dettagli e la situazione ...

Calciomercato Milan, Allegri ha le idee chiare per quanto riguarda la fascia destra: il punto su Walker, Jimenez e Saelemaekers

Secondo milannews24.com: Calciomercato Milan, Allegri ha le idee chiare per quanto riguarda la fascia destra: il punto su Walker, Jimenez e Saelemaekers. Le ultimissime Con l’arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo allenato ...

MILAN NEWS | Inizia il calciomercato: sessione speciale fino al 10 giugno

msn.com scrive: Ecco tutte le notizie principali della giornata nella rassegna stampa rossonera de IlMilanista.it del 1 giugno 2025 ...