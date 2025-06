Calciomercato Juventus | Gasperini mette subito i bastoni tra le ruote? Vuole strappare questo giocatore ai bianconeri Ultimissimi aggiornamenti

Il calciomercato è entrato nel vivo e la Juventus si trova al centro di un intrigo che profuma di rivalità. Gasperini, con il suo fiuto per i talenti, punta a strappare Lorenzo Lucca ai bianconeri, accendendo la competizione tra le big del calcio italiano. Un colpo che potrebbe ribaltare gli equilibri! Restate sintonizzati per scoprire se la Juve riuscirà a resistere all'assalto e a mantenere il suo gioiello.

Calciomercato Juventus: Gasperini rovina i piani? Vuole strappare questo giocatore ai bianconeri. Novità e aggiornamenti. Come riportato da Alfredo Pedullà, Lorenzo Lucca si candida a diventare uno dei nomi caldi del prossimo calciomercato Juventus. L’interesse nei suoi confronti è forte e diffuso: il Milan aveva provato a prenderlo già a gennaio, prima di virare su Gimenez, considerato l’obiettivo principale. Anche i bianconeri e Napoli seguono il centravanti con attenzione e potrebbero tornare all’assalto. L’Udinese, però, non intende fare sconti e parte da una valutazione di almeno 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: Gasperini mette subito i bastoni tra le ruote? Vuole strappare questo giocatore ai bianconeri. Ultimissimi aggiornamenti

Briatore duro: "Juventus, ne vedo di ogni! Comolli si è preso subito uno schiaffone"

Scrive msn.com: Flavio Briatore, imprenditore e tifoso della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole sul profilo personale di Instagram: `Sono juventino da tanti.

Juventus, c'è il contatto con Gasperini: il tecnico riflette, la Roma aspetta

Segnala msn.com: Sfumato il ritorno di Antonio Conte, che resta al Napoli, la Juventus riflette sul nome dell`allenatore per la prossima stagione. Al momento la squadra resta affidata.

Roma-Gasperini: incontro terminato, il clima è positivo: la richiesta del tecnico sul mercato e la posizione della Juve

Lo riporta calciomercato.it: Gasperini alla Roma, ci siamo. Confermato l’incontro anticipato ieri da Calciomercato.it. Come raccolto, Ranieri e Ghisolfi sono partiti stamattina per Milano: tappa a Firenze per l’incontro coi ...