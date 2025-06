Calciomercato Juventus chi potrebbe sostituire quell’attaccante? Svanito Osimhen ci sono anche tre nomi caldi da valutare | tutti i profili!

La Juventus è al centro di un calciomercato infuocato e il futuro di Dusan Vlahovic tiene tutti con il fiato sospeso. Se l'attaccante decidesse di partire, i bianconeri avrebbero in mente tre nomi chiave per sostituirlo. Questo scenario si inserisce nel trend attuale del calcio, dove i grandi club devono adattarsi rapidamente a cambiamenti improvvisi. In un mercato sempre più dinamico, quale sarà la prossima mossa della Vecchia Signora?

Calciomercato Juventus: quel big è ancora in bilico in vista della prossima stagione, ma chi potrebbe sostituirlo? Tre i nomi ancora disponibili. Qualora Dusan Vlahovic dovesse veramente la salutare la Juventus, quali sono i profili che i bianconeri andrebbero a considerare in sede di calciomercato? A questa domanda ha risposto La Gazzetta dello Sport, che registra un interesse vivo per tre nomi. Svanito il sogno Victor Osimhen, che era più un obiettivo per Cristiano Giuntoli, la nuova società, capitanata da Damien Comolli, potrebbe optare per i seguenti profili: Viktor Gyokeres, Mateo Retegui e Rasmus Hojlund, quest’ultimo accostato anche all’Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, chi potrebbe sostituire quell’attaccante? Svanito Osimhen, ci sono anche tre “nomi” caldi da valutare: tutti i profili!

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Calciomercato Juventus, “sgarbo” all’Inter? La società bianconera si inserisce prepotentemente su un obiettivo nerazzurro. Tutti i dettagli di questo possibile duello!

Il calciomercato sta dando vita a un acceso duello tra Juventus e Inter, con i bianconeri che si fanno avanti su un obiettivo nerazzurro.

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juventus Potrebbe Sostituire Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giuntoli riparte subito, nuovo club in Serie A dopo l’addio alla Juventus; Chiesa, Slot la pensa come Allegri: la profezia dalla Juve al Liverpool; Perché Rugani può giocare il Mondiale per Club con la Juventus; Serie A...llenatori: sarà rivoluzione?. 🔗Cosa riportano altre fonti

Juve Primavera, tre nomi in lista per il post Magnanelli: chi potrebbe sostituire il tecnico in caso di addio. Ultimissime

Riporta juventusnews24.com: Juve Primavera, sono tre i nomi nella lista per il post Magnanelli: chi potrebbe sostituire il tecnico in caso di addio. Tutte le ultimissime novità Non solo la panchina della prima squadra, in casa b ...

Juventus, si valuta Marco Silva come prossimo allenatore. Le news di calciomercato

Si legge su sport.sky.it: Dopo il tentativo fatto per Gasperini (che però ha scelto di mantenere la parola data alla Roma), la Juventus valuta Marco Silva come allenatore per la prossima stagione. Portoghese classe '77, ...

Calciomercato Juventus News/ Terremoto Juve: rischia di saltare la punta da 75 milioni!

Da ilsussidiario.net: Calciomercato Juventus News/ L'ex Napoli si allontana dai radar bianconeri: ora servirà un nuovo nome per il ruolo di centravanti (31 maggio 2025) ...