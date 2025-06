Calciomercato Juve tre rinnovi in stand by | si attende la nuova dirigenza! Fissato un ulteriore incontro Cosa può succedere nelle prossime settimane

La Juventus si trova in un momento cruciale: tre rinnovi in stand by mentre la nuova dirigenza è alle porte. Con il calciomercato che si avvicina, la situazione contrattuale di giocatori chiave potrebbe influenzare le strategie future del club. Gli appassionati sono in trepidante attesa di capire se la nuova guida saprà mantenere i talenti bianconeri o se sarà tempo di nuovi volti. Rimanete sintonizzati, le prossime settimane saranno decisive!

Calciomercato Juve, tre rinnovi in stand by. Cosa succede in attesa dell'insediamento della nuova dirigenza. Ultimissime. Il calciomercato Juve attende l'insediamento della nuova dirigenza. Nicolò Schira, su X, ha fornito importanti aggiornamenti sul fronte rinnovo per tre bianconeri. RINNOVI JUVE – « Il prolungamento del contratto di Federico Gatti (sigillato ma non firmato con Giuntoli) è ancora sul tavolo con Comolli. È previsto un incontro dopo le partite della Nazionale italiana per concludere l'affare. La Juve era in trattative avanzate per prolungare i contratti anche di Savona e McKennie.

