Calciomercato Juve, svelate le primissime mosse di Comolli: il punto su come agirà il nuovo dg bianconero. I dettagli. Damien Comolli, che sarà presto ufficialmente il nuovo dg della Juve, Chiellini e la società bianconera si sono incontrati a Monaco in un vertice dal sapore di futuro. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’ agenda di Comolli è già fitta di impegni. A partire dalla scelta del nuovo direttore sportivo con il nome di Massara che sta crescendo. Poi le mosse del calciomercato Juve prima del Mondiale per Club: potrebbero essere sacrificati Mbangula, Savona e Douglas Luiz mentre gli incedibili sono Yildiz, Thuram e Cambiaso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, svelate le primissime mosse di Comolli: dagli intoccabili ai sacrificabili passando per il nuovo ds. Cosa filtra dopo il vertice societario di Monaco

