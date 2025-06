Calciomercato Juve sfuma il grande obiettivo? Cifre fuori dalla portata dei bianconeri | rimangono solo due pretendenti in corsa Cosa succede

Il calciomercato della Juventus si tinge di amarezza: Victor Osimhen, grande obiettivo bianconero, sembra sfuggire. Con Galatasaray e Al-Hilal pronte a contendersi il talento nigeriano, la Juve deve rivedere le sue strategie. Questo scenario mette in luce una tendenza crescente nel calcio moderno: investimenti colossali che allontanano i club storici dai top player. I tifosi si chiedono: chi sarà il prossimo colpo in casa Juve? La suspense è palpabile!

Calciomercato Juve, sfuma il grande obiettivo? Cosa succede: possibile corsa a due per il bomber. Gli ultimi aggiornamenti. Il calciomercato Juve è giĂ fuori dalla corsa per Victor Osimhen? Come riferito da Sport Mediaset, il bomber nigeriano di proprietĂ del Napoli sarebbe conteso da Galatasaray ed Al-Hilal. Il club di De Laurentiis chiede i 75 milioni di euro della clausola rescissoria, ma a fare la differenza potrebbe essere l’ingaggio proposto dal club arabo. I dirigente dell’Al-Hilal, infatti, potrebbero arrivare fino a 30 milioni di euro a stagione per il centravanti. Cifre assolutamente fuori dalla portata anche del club bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, sfuma il grande obiettivo? Cifre fuori dalla portata dei bianconeri: rimangono solo due pretendenti in corsa. Cosa succede

Leggi anche Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Se ne parla anche su altri siti

Inzaghi alla Juventus: arriva la chiamata di John Elkann; Calciomercato Napoli, c'è un grande sogno per la sessione estiva; SE CI FOSSE STATO LUI...; Juve, il nuovo corso non funziona: Comolli giĂ bocciato. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Calciomercato Juve, sfuma il grande obiettivo? Cifre fuori dalla portata dei bianconeri: rimangono solo due pretendenti in corsa. Cosa succede

Segnala juventusnews24.com: Calciomercato Juve, sfuma il grande obiettivo? Cifre fuori dalla portata dei bianconeri: rimangono solo due pretendenti in corsa. Cosa succede 01/06/2025 18.00 Mbangula via dalla Juve? L’esterno belga ...

“Juve, il nuovo corso non funziona”: Comolli già bocciato

calciomercato.it scrive: I bianconeri dicono addio a Giuntoli, ma l'avvicendamento in dirigenza non riceve pareri favorevoli: scatta la critica ...

Sfuma il grande ritorno, Juve snobbata: cosa succede ora

Segnala calciomercato.it: Dando spazio pure a un eventuale altro grande colpo in un altro reparto ... Cancelo vuole solo il Barcellona: no alla Juve Ma Cancelo in realtà ha già scelto il suo futuro, ed è ancora il ...