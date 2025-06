Calciomercato Juve LIVE | Marco Silva è il candidato principale per la panchina bianconera ma quali giocatori potrebbe allenare? Il punto

La Juventus è in fermento! Marco Silva è il candidato principale per la panchina, ma chi potrebbe essere il suo futuro undici titolare? Mentre il calciomercato entra nel vivo, la dirigenza bianconera sta pianificando mosse strategiche per rinforzare la squadra. Con il campionato che si fa sempre più competitivo, ogni decisione potrebbe rivelarsi cruciale per il riscatto bianconero. Seguici per scoprire le trattative in tempo reale!

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. Indice dei contenuti. Ultimissime calciomercato Juve: VENERDÌ 30 MAGGIO 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: Marco Silva è il candidato principale per la panchina bianconera, ma quali giocatori potrebbe allenare? Il punto

Argomenti simili trattati di recente

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta

Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juve Live Marco Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Juventus, si valuta Marco Silva come prossimo allenatore. Le news di calciomercato; Juventus, conferme per Marco Silva: contatti con Comolli; Juve: chi è Marco Silva, il nuovo candidato alla panchina bianconera; Niente Conte né Gasperini, la Juve vira su uno straniero mai stato in Serie A. 🔗Cosa riportano altre fonti

Juventus, Marco Silva candidato forte alla panchina

Si legge su sport.sky.it: Fra i profili seguiti con maggiore interesse dalla Juventus per il ruolo di allenatore c'è sicuramente Marco Silva, 47enne portoghese del Fulham in Premier League. La sua figura è molto apprezzata da ...

TJ - Mercato Juve h24 - Per la panchina avanza Marco Silva. Si complica l'affare Osimhen. Bianconeri su Coppola. Ndoye piace ai grandi club

Secondo tuttojuve.com: 21:15 - MANGIANTE SU GASPERINI: "Nella scelta dei tre anni a Roma il rapporto con Ranieri è stato decisivo, pure nell'inserimento Juve" - (LEGGI QUI) 19:45 QUI AL AIN ...

Juventus, si valuta Marco Silva come prossimo allenatore. Le news di calciomercato

Riporta sport.sky.it: Dopo il tentativo fatto per Gasperini (che però ha scelto di mantenere la parola data alla Roma), la Juventus valuta Marco Silva come allenatore per la prossima stagione. Portoghese classe '77, ...