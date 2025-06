Calciomercato Juve | futuro ancora tutto da decidere per Kolo Muani Renato Veiga e Conceicao Dopo le partite con la nazionale… Lo scenario

Il calciomercato della Juventus si infiamma in vista del Mondiale per Club, con tre talenti in prestito – Kolo Muani, Renato Veiga e Conceicao – dal futuro incerto. Con le nazionali che richiamano i giocatori, il club è chiamato a fare scelte strategiche cruciali. Sarà interessante vedere come questi giovani si faranno valere, influenzando non solo le loro carriere, ma anche il destino bianconero. Un momento decisivo per il futuro della Juve!

Calciomercato Juve: futuro da decidere per i tre bianconeri in prestito in vista del Mondiale per Club. I dettagli. Inizia la preparazione per il Mondiale per Club con Tudor che non potrà contare sui tanti bianconeri convocati con le nazionali. Tra questi Conceicao, Renato Veiga e Kolo Muani: i tre bianconeri in prestito il cui futuro è ancora tutto da decidere. Come riportato da Tuttosport, ci saranno le partite di Nations League e poi si vedrà. Bisognerà capire quali saranno gli accordi del calciomercato Juve con gli altri club ma ancora prima comprendere le volontà della nuova area sportiva bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: futuro ancora tutto da decidere per Kolo Muani, Renato Veiga e Conceicao. Dopo le partite con la nazionale… Lo scenario

