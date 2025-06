Calciomercato Juve Comolli può bloccare l’addio di questo big? Nonostante gli interessamenti il francese ha una priorità! Le ultimissime novità

Il calciomercato della Juventus si accende con l'arrivo di Comolli, ma Dusan Vlahovic potrebbe rimanere a Torino! Nonostante le voci su un possibile addio, il nuovo direttore generale ha messo il rinnovo del contratto del talento serbo al primo posto. In un contesto di instabilità, questo potrebbe essere un segnale di continuità e ambizione per un club in cerca di rilancio. Restate sintonizzati, la saga è appena cominciata!

Calciomercato Juve, con l’arrivo di Comolli cambia anche il futuro di questo big? Tutti gli ultimi aggiornamenti. Sta cambiando tutto alla Juve ma il futuro di Dusan Vlahovic dovrebbe restare invariato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il contratto di Dusan è una priorità del nuovo dg bianconero. Con Giuntoli si era stoppato il possibile rinnovo del serbo e Comolli sfrutterà gli ottimi rapporti internazionali per trovare un buon compromesso. Sull’attaccante ci sarebbero Galatasaray e Fenerbahce, andate oltre ai sondaggi ma attenzione anche al Newcastle: cartellino intorno ai 40 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Comolli può “bloccare” l’addio di questo big? Nonostante gli interessamenti, il francese ha una priorità! Le ultimissime novità

