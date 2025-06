Calciomercato Juve Chiellini e Comolli incidono sulla costruzione della Juve del futuro! Vogliono trattenere questo giocatore Gli ultimissimi

La Juventus del futuro si costruisce su pilastri solidi! Chiellini e Comolli non lasciano nulla al caso e puntano su Andrea Cambiaso, un talento che potrebbe diventare fondamentale per il progetto bianconero. La crescente attenzione verso i giovani calciatori segna un trend imprescindibile nel calcio moderno: investire oggi per raccogliere domani. Riusciranno a trattenere il classe 2000? Scopriamo insieme come si evolve questa avvincente storia!

Calciomercato Juve, possibilit√† di permanenza in bianconero rinnovate per quel giocatore: Chiellini e Comolli spingono per lui. La Juve che verr√† deve ripartire da Andrea Cambiaso. Questo √® quanto trapela sulle colonne del numero odierno de La Gazzetta dello Sport. Secondo quanto asserisce la Rosea, sul classe 2000 si aprono concreti spiragli di permanenza. Il prosieguo dell‚Äôavventura in bianconero viene caldeggiata soprattutto da due dirigenti: trattasi di Damien Comolli e Giorgio Chiellini, i quali non vorrebbero rinunciare al proprio numero 27. Confermate, dunque, le anticipazioni trapelate dal meeting di ieri in cui era presente anche John Elkann. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com ¬© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Chiellini e Comolli incidono sulla costruzione della Juve del futuro! Vogliono trattenere questo giocatore. Gli ultimissimi

