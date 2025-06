Calciomercato Inter tutti pazzi per Pio Esposito! Un altro club di Serie A si aggiunge alla corsa

Calciomercato in fermento: Francesco Pio Esposito, talentuoso attaccante classe 2005, è l'obiettivo di tanti club di Serie A, tra cui Bologna e Napoli. Con una stagione da sogno allo Spezia, culminata in 18 gol e 3 assist, il giovane talento sta attirando l'attenzione di diversi allenatori. Questo è il momento ideale per investire su nuove stelle del calcio italiano: il futuro è qui, pronto a brillare! Non perderti i prossimi sviluppi.

Calciomercato Inter, tutti pazzi per Francesco Pio Esposito! Oltre, tra le altre, a Bologna e Napoli, un altro club di Serie A si aggiunge alla corsa. Francesco Pio Esposito sarà uno dei nomi più caldi del calciomercato dell’ Inter. Dopo la meravigliosa stagione con lo Spezia, segnata da 18 gol e 3 assist, il classe 2005 sembra prontissimo per il grande salto in Serie A. Nonostante i nerazzurri siano destinati a rifondare e a ringiovanire la rosa, il più piccolo dei fratelli Esposito non sembra poter rientrare nel giro della prima squadra e partirà in prestito. Tantissime le squadre di Serie A interessate, su tutte il Bologna e il Napoli, nelle ultime ore sembrerebbe essersi aggiunta alla lista anche il Parma. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, tutti pazzi per Pio Esposito! Un altro club di Serie A si aggiunge alla corsa

Leggi anche Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tutti pazzi per Massimiliano Allegri: c’è anche l’Inter. Foto; Tutti pazzi per Allegri: Napoli, Milan e Inter in fila per il ritorno di Max in panchina - Rumor; Calciomercato Roma, tutti pazzi per Fabregas: offerta del Milan. Anche l'Inter in pole in caso di addio di Inzaghi; Tutti pazzi per Massimiliano Allegri: c'è anche l'Inter. Foto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tutti pazzi per Belahyane: Milan e Inter sfidano le big d’Europa | CM.IT

Secondo calciomercato.it: Reda Belahyane con la maglia del Verona (LaPresse) – Calciomercato.it Il giocatore franco-marocchino, una delle ultime grandi pescate di Sean Sogliano, sta, infatti, incantando davvero tutti e ...

Tutti pazzi per Fabregas, occhio anche all’Inter: doppio scenario

Da fantamaster.it: Fabregas all'Inter - Novità per il futuro di Fabregas: anche l'Inter tenta il tecnico spagnolo e si apre all'orizzonte un doppio scenario ...

Tutti pazzi per Mastantuono: Inter, Juventus e Milan tra i 17 club in corsa. Svelata la cifra della clausola rescissoria

Riporta msn.com: INTER, JUVENTUS E MILAN ... le pretendenti in fila pure: tutti pazzi per Mastantuono. Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui ...