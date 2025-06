Calciomercato Inter per Oaktree serve una svolta e Marotta lo sa | ecco le tappe del rinnovamento della rosa!

L’Inter è a un bivio cruciale: dopo la deludente finale di Champions, il calciomercato diventa una priorità. Oaktree chiede una svolta e Marotta è pronto a rispondere. I cambiamenti in rosa non sono solo necessari, ma strategici per rilanciare l’ambizione nerazzurra in un campionato sempre più competitivo. Chi saranno i volti nuovi e chi lascerà il club? Scopriamo insieme le mosse che potrebbero riscrivere la storia dell'Inter!

Ecco chi può dire addio. Il giorno dopo la delusione cocente per la pesante sconfitta in finale di Champions League contro il PSG, in Viale della Liberazione si fanno inevitabilmente ragionamenti sul futuro e sul calciomercato Inter. Come spiega la Gazzetta dello Sport, l’età media da abbassare sarà ancor di più uno dei capisaldi della gestione Oaktree per la prossima estate. CALCIOMERCATO INTER – « Quel che è certo è che da oggi il dossier del rinnovamento della rosa tornerà sul tavolo di Marotta e di Oaktree, ieri rappresentato in tribuna da tutto lo stato maggiore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, per Oaktree serve una svolta e Marotta lo sa: ecco le tappe del rinnovamento della rosa!

Altre letture consigliate

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski

Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Oaktree Serve Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter, il merito di Oaktree: cambiare, non rivoluzionare. Uomini di calcio per il bene del club: i vantaggi economici; Psg-Inter, Marotta rivela: “Oaktree non se l’aspettava”; Marotta: Ho parlato con Oaktree, ECCO i nostri acquisti; Inter, Oaktree ha fatto l’affare. 🔗Ne parlano su altre fonti

Psg-Inter, Marotta rivela: “Oaktree non se l’aspettava”

Scrive calciomercato.it: A pochi istanti dalla sfida contro i transalpini, il presidente dei meneghini Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’, parlando della finale, ma ricordando anche l’ex presidente ...

Marotta: "Oaktree cambierà l'Inter. Non si vince coi soldi, ma coi valori. La proprietà deve avere fiducia in noi"

Segnala msn.com: Intervistato da The Athletic in vista della finalissima di Champions League, il presidente e amministratore delegato unico dell`Inter, Beppe Marotta, è tornato a.

Inter, il merito di Oaktree: cambiare, non rivoluzionare. Uomini di calcio per il bene del club: i vantaggi economici

Segnala calciomercato.com: L`Inter si prepara all`appuntamento più atteso, la finale di Champions League contro il PSG a Monaco di Baviera. La seconda negli ultimi tre anni, la prima da quando.