Calciomercato Inter LIVE | rinnovamento dopo il KO col PSG dall’addio di Bisseck ai nomi per l’attacco

Il calciomercato dell'Inter si accende dopo il ko col PSG! La dirigenza è già al lavoro per rinnovare la squadra, con l'addio di Bisseck che apre a nuove opportunità. I nomi in ballo per l'attacco promettono scintille e possono rivoluzionare il futuro dei nerazzurri. Segui le trattative in diretta: ogni scelta è cruciale per un club che punta a tornare ai vertici del calcio europeo. Non perdere nemmeno un aggiornamento!

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski

Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

