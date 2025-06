Calciomercato Inter Inzaghi spoilera i primi due colpi per l’anno prossimo | l’annuncio in conferenza stampa

Il calciomercato dell'Inter è già in fermento! Dopo la sconfitta con il PSG, Simone Inzaghi ha "spoilerato" i primi due acquisti per la prossima stagione durante la conferenza stampa. Questo annuncio non solo accende la curiosità dei tifosi, ma segna anche un cambiamento strategico cruciale per i nerazzurri. La domanda ora è: quali nomi potrebbero riportare l'Inter ai vertici del calcio europeo? Restate sintonizzati!

dopo il KO col PSG. C’è anche il calciomercato Inter tra i temi toccati da Simone Inzaghi nella conferenza stampa al termine della finale di Champions League persa contro il PSG. Il tecnico nerazzurro ha, di fatto, confermato come siano già state definite le operazioni per l’arrivo di Petar Sucic e di Luis Henrique. CALCIOMERCATO INTER – « Si riparte da una società forte che abbiamo alle spalle e che sa che, oltre i due acquisti già arrivati (Luis Henrique e Sucic ndr) dovrà fare altri acquisti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Inzaghi “spoilera” i primi due colpi per l’anno prossimo: l’annuncio in conferenza stampa

