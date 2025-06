Calciomercato Inter il nodo è sull’attacco | da Bonny all’alternativa a Thuram e Lautaro L’idea del club

L'Inter guarda al futuro dopo la deludente finale di Champions League. Il calciomercato si accende con nomi come Bonny e alternative a Thuram e Lautaro, per rinforzare un attacco che promette spettacolo. La rifondazione non è solo una questione di acquisti, ma un'opportunità per riscrivere la storia e riconquistare la fede dei tifosi. Scopri come il club può trasformare questa sfida in una grande occasione!

su come muoversi in estate. Impazza il calciomercato Inter nel giorno successivo alla pesante sconfitta maturata in finale di Champions League contro il PSG. Serve ripartire e rifondare anche la rosa, soprattutto in attacco. Il Corriere dello Sport si sofferma sui nomi caldi in casa nerazzurra. CALCIOMERCATO INTER – « A ore infatti verrà annunciato l’innesto di Sucic, preso dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni. Tutto è già stato fatto nelle scorse settimane: si tratta solo di formalizzare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, il nodo è sull’attacco: da Bonny all’alternativa a Thuram e Lautaro. L’idea del club

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski

Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Inter scatenata sul mercato: "Dopo Sucic chiuso un altro super colpo da 25 milioni"

Scrive msn.com: L'Inter è scatenata sul mercato, in attesa della finale di Champions League, chiusi già due grandi colpi ancor prima di iniziare la sessione estiva.

Calciomercato Inter News/ Inzaghi-Mourinho e la Champions: un déjà vu?

Segnala ilsussidiario.net: Calciomercato Inter News, alla vigilia della finale di Champions League Simone Inzaghi ha parlato delle voci riguardanti un suo possibile addio.

David, Napoli in vantaggio ma resta un nodo! Inter alla finestra

Lo riporta inter-news.it: Jonathan David è conteso da tre squadre italiane in vista della sessione estiva di mercato: il Napoli è al momento in vantaggio su Inter e Juventus, ma - Leggi su Inter-News ...