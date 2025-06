Calciomercato Inter il Bologna su Francesco Pio Esposito | nerazzurri disposti al prestito

L'Inter guarda al futuro e il giovane talento Francesco Pio Esposito è sotto i riflettori: il Bologna è pronto a fare la sua mossa per un prestito. In un contesto dove la rinascita e la crescita dei giovani calciatori sono fondamentali, la scelta di investire su Esposito potrebbe rivelarsi cruciale. Mentre il club cerca di risolvere il nodo Inzaghi, il mercato estivo si preannuncia ricco di sorprese. Chi sarà il prossimo a brillare?

Calciomercato Inter, uno dei nomi della prossima estate sarà quello di Francesco Pio Esposito. Il classe 2005 piace al Bologna. In questo momento è probabilmente la cosa più difficile da fare, ma dopo la disfatta in finale di Champions League l'Inter deve immediatamente pensare al futuro. Con il nodo Inzaghi ancora da sciogliere e con un lungo calciomercato alle porte, i nerazzurri devono programmare anche le cessioni. In questo senso, uno dei nomi in uscita, è quello di Francesco Pio Esposito. Dopo la super stagione con la maglia dello Spezia (che si concluderà stasera con la finale di ritorno playoff contro la Cremonese), il centravanti classe 2005 piace a tutta Italia.