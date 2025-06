Calciomercato estero Tottenham | Postecoglu sempre più in bilico! Contattato Thomas Frank per la panchina

Il Tottenham Hotspur è in un momento cruciale e la situazione di Ange Postecoglou si fa sempre più precaria. Nonostante un successo in Europa League, il 17° posto in Premier è un campanello d’allarme. I contatti con Thomas Frank per la successione rispecchiano un trend in crescita: le squadre cercano allenatori capaci di rilanciare e rigenerare. La prossima mossa del club londinese potrebbe cambiare le sorti della stagione!

Il futuro di Ange Postecoglou sulla panchina del Tottenham Hotspur è incerto. Nonostante la vittoria in Europa League, che ha garantito la qualificazione in Champions League, la squadra ha concluso la Premier League al 17° posto, con 22 sconfitte in campionato. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato estero, Tottenham: Postecoglu sempre più in bilico! Contattato Thomas Frank per la panchina

Postecoglu dopo Tottenham-Bodo 3-1: "Il risultato non riflette il nostro dominio"

Postecoglu dopo Tottenham-Bodo 3-1: "Il risultato non riflette il nostro dominio"

