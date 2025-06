Calciomercato estero primo colpo del Manchester United | firma Matheus Cunha! Le mega cifre e i dettagli dell’affare

Il Manchester United non si ferma nemmeno dopo una stagione deludente! Con la firma di Matheus Cunha, il club vuole rinascere dalle ceneri e riportare l’entusiasmo tra i tifosi. Questo affare segna l'inizio di una nuova era, con cifre che fanno sognare. Mentre in Europa si investe sempre di più nel talento giovane, l’United punta a essere protagonista. La domanda è: riuscirà Cunha a riportare il club ai vertici?

Dopo la forte delusione per la sconfitta in finale di Europa League contro il Tottenham e il campionato chiuso in 15a posizione, il Manchester United prova ad alzare il morale dei tifosi annunciando il primo acquisto del calciomercato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato estero, primo colpo del Manchester United: firma Matheus Cunha! Le (mega) cifre e i dettagli dell’affare

Leggi anche Calciomercato.com – Premier League, Manchester City-Bournemouth LIVE 2-0: torna in campo Rodri | Estero - Torna a fare notizia il calciomercato con aggiornamenti live dalla Premier League. In particolare, Manchester City-Bournemouth si gioca con il ritorno in campo di Rodri, mentre si avvicinano le fasi decisive di fine stagione.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan, Tare piazza subito il primo colpo: affare in Premier; Catanzaro colpo dal calciomercato estero, arriva Rares Ilie centrocampista del Nizza; Manchester United, ufficiale il primo colpo: Matheus Cunha arriva dal Wolverhampton per 70 milioni; Joan Garcia sempre più vicino al Barcellona: si avvicina il primo colpo per il 2025-26. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Calciomercato Genoa News/ Il Grifone piazza un colpo internazionale a parametro zero!

Segnala ilsussidiario.net: Calciomercato Genoa News: è ufficiale l'arrivo a zero di Nicolae Stanciu, trequartista della Romania di cui è stato capitano agli Europei.

Genoa, ufficiale il primo colpo di mercato: arriva Stanciu

calciomercato.com scrive: Il primo colpo di calciomercato è del Genoa, che ha preso a parametro zero Nicolae Stanciu. Il capitano della Romania ha disputato l`ultima stagione con i sauditi.

Calciomercato Lazio, con l’arrivo di Sarri Romagnoli potrebbe rimanere. I dettagli

Riporta lazionews24.com: Calciomercato Lazio: possibile colpo di scena sulla vicenda Romagnoli. In caso di arrivo di Sarri, l’ex Milan potrebbe rimanere a Roma Sembrava ormai cosa fatta l’addio di Alessio Romagnoli, che da da ...