Il calciomercato non è solo affari, ma anche emozioni che esplodono in campo e fuori. Il recente confronto tra Inzaghi e Frattesi segna un punto cruciale per l’Inter: il giovane talento chiede spiegazioni sul suo utilizzo. Questo episodio mette in luce la tensione sempre crescente nel mondo del calcio, dove ogni scelta può influenzare l'intera stagione. Chi avrà la meglio: allenatore o giocatore? La risposta potrebbe cambiare le sorti della squadra!

2025-06-01 13:10:00 Arrivano conferme: Gazzetta – Inter, duro confronto Inzaghi-Frattesi: “Perché non mi hai fatto entrare” Primapagina Calciomercato.com.. Home.. Gazzetta – Inter, duro confronto Inzaghi-Frattesi: “Perché non mi hai fatto entrare”. “Perché non mi hai fatto entrare?”. Gazzetta.it riferisce di un duro confronto all’interno dell’Allianz Arena tra Davide Frattesi e Simone Inzaghi, dopo il 5-0 subito dal Psg nella finale di Champions League. Secondo l’edizione online del quotidiano rosa, il centrocampista avrebbe bussato sulla spalla dell’allenatore dopo novanta minuti passati in panchina in finale di Champions. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Calciomercato.com – Gazzetta – Inter, duro confronto Inzaghi-Frattesi: “Perché non mi hai fatto entrare” | Primapagina

