Calciomercato | 7 8 rinforzi per la rosa di Cristian Bucchi focus su difesa e attacco

Il calciomercato è entrato nel vivo e la squadra di Cristian Bucchi si prepara a una vera e propria rivoluzione: 7-8 rinforzi in arrivo! Con un focus su difesa e attacco, il direttore sportivo Guglielmo Manzo punta a costruire una rosa competitiva per i vertici della classifica. L’era del cambiamento è iniziata, e ogni nuovo acquisto potrebbe essere il pezzo mancante di un puzzle ambizioso. Rimanete sintonizzati!

di Andrea Lorentini Non solo Pattarello, Gugliemo Manzo ha tracciato anche la rotta del mercato in entrata: arriveranno 78 rinforzi per migliorare la rosa e consegnare a Cristian Bucchi un organico in grado di competere per i primi posti della classifica. Ma cerchiamo di capire in quali reparti e in quali ruoli interverrà il ds nello Cutolo. In porta, di sicuro, verrà preso un vice Trombini. Borra, in scadenza a giugno, saluterà cercando fortuna altrove. L'esplosione di Trombini e qualche incertezza di troppo l'hanno relegato a comprimario nelle ultime due stagioni. In difesa saranno almeno tre gli innesti.