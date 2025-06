Calcio Eccellenza | conferme e nuovi arrivi per Trodica Montefano e Jesina

In Eccellenza, il Trodica punta sulla continuità con la conferma di Riccardo Antolini, un attaccante che ha dimostrato di poter far la differenza. Intanto, il Montefano si prepara a una nuova stagione, ristrutturando la rosa con innesti strategici come Matteo Palmu. In un contesto calcistico dove la stabilità e l'innovazione sono essenziali, queste scelte potrebbero essere la chiave per affrontare al meglio le sfide future. Chi si farà avanti?

In Eccellenza il Trodica ripartirà con l’attaccante Riccardo Antolini che è stato confermato dopo la vittoria del campionato di Promozione, invece si dividono le strade con il centrocampista Elia Ciucci. Il Montefano ha iniziato il giro di incontri con i giocatori della passata stagione e i viola dovrebbero ripartire dal centrocampista Matteo Palmucci e dall’attaccante Simone Bonacci, due calciatori del posto. Adesso il direttore sportivo dei viola Lorenzo Gigli approfondirà i discorsi con i componenti della rosa per fare il punto della situazione assieme all’allenatore Lorenzo Bilò. La Jesina ha affidato la panchina a Giammarco Malavenda, il nuovo direttore sportivo è Lorenzo Falcioni, negli ultimi anni ha lavorato nel Matelica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza: conferme e nuovi arrivi per Trodica, Montefano e Jesina

Scopri altri approfondimenti

Trodica pianifica l'Eccellenza: Sindic e Paolucci tra i nuovi acquisti

Il Trodica si proietta verso l'Eccellenza dopo una straordinaria stagione di Promozione. Con la vittoria nel campionato appena concluso, il club sta accelerando le trattative per nuovi innesti, tra cui il centrocampista Luka Sindic, classe 1993.

Cerca Video su questo argomento: Calcio Eccellenza Conferme Nuovi Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Calcio dilettantistico: movimenti di mercato tra Eccellenza e Seconda categoria; Cittadella e Cdr Mutina: Nuove Formazioni e Conferme per la Stagione di Eccellenza; Eccellenza Piemonte: il quadro allenatori della stagione 2025/26; Calcio: in Eccellenza e Promozione panchine (quasi) tutte sistemate. 🔗Cosa riportano altre fonti

Calcio Eccellenza: conferme e nuovi arrivi per Trodica, Montefano e Jesina

Scrive sport.quotidiano.net: In Eccellenza il Trodica ripartirà con l’attaccante Riccardo Antolini che è stato confermato dopo la vittoria del campionato di Promozione, invece si dividono le strade con il centrocampista Elia Ciuc ...

Calcio dilettantistico: conferme e nuovi arrivi per la prossima stagione

Segnala ilrestodelcarlino.it: Continuano le novità del calcio dilettantistico in ottica prossima stagione. Per quanto riguarda le panchine, conferma a Masone dopo la salvezza ottenuta da neopromossa in Promozione per mister Marco ...

Calcio: in Eccellenza e Promozione panchine (quasi) tutte sistemate

Lo riporta cuneodice.it: Tra sorprese, conferme e scommesse, la maggior parte delle squadre della Granda ha scelto i tecnici per la prossima stagione. All'appello mancano Busca e Narzole, diversi gli allenatori papabili ...