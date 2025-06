Calcio dilettanti Prato | Ermini lascia Montemurlo novità in Seconda Categoria

Il mondo del calcio dilettantistico è in fermento, e la Seconda Categoria di Prato ne è un chiaro esempio. Filippo Ermini ha lasciato il Montemurlo dopo una stagione da incorniciare, aprendo le porte a nuove opportunità. Questo cambiamento non solo segna la fine di un capitolo, ma annuncia l’inizio di una caccia a talenti emergenti e strategie vincenti. Resta sintonizzato: in questo campionato, ogni mossa può rivelarsi decisiva!

A trenta giorni dall’inizio ufficiale della stagione 202526, le società di Prato e provincia del calcio dilettanti stanno già iniziando a lavorare a pieno ritmo. E le novità più rilevanti arrivano dalla Seconda Categoria: il tecnico Filippo Ermini ha infatti lasciato il Montemurlo, dopo un’annata più che positiva conclusasi con la conquista dei playoff nel girone C. Un cammino che non è passato inosservato nemmeno al piano superiore: Ermini ha ricevuto una proposta dall’Atletico Casini Spedalino e l’ha accettata, salendo in Prima Categoria. E la dirigenza montemurlese è quindi al lavoro per individuarne il sostituto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio dilettanti Prato: Ermini lascia Montemurlo, novità in Seconda Categoria

Argomenti simili trattati di recente

Calcio dilettanti. Playoff e playout, turno bollente. Mister Manfredini resta a Lunano

Nel weekend si accendono i riflettori sui playoff e playout dei campionati dilettantistici, con partite fondamentali che potrebbero decidere il futuro delle squadre.

Cerca Video su questo argomento: Calcio Dilettanti Prato Ermini Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Calcio dilettanti Prato: Ermini lascia Montemurlo, novità in Seconda Categoria. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Calcio dilettanti Prato: Ermini lascia Montemurlo, novità in Seconda Categoria

Segnala lanazione.it: Le società di Prato e provincia si preparano per la stagione 2025/26 con cambiamenti significativi tra allenatori e giocatori.

Calcio dilettanti: Cammelli lascia la Zenith e passa al Coiano Santa Lucia Prato Social Club

Secondo notiziediprato.it: All’indomani dell’ufficialità del suo addio alla Zenith Prato dopo uno storico legame col club amaranto – salutato in una lettera a cuore aperto – Enrico Cammelli sarà ufficialmente il prossimo ...

Calcio dilettanti, il Tavola "a lezione" dall'ex-Nazionale Daniele Gastaldello

Scrive sport.quotidiano.net: L'ex-difensore di Sampdoria, Juventus, Siena e Brescia è arrivato a Prato per parlare di calcio giovanile, soffermandosi nel corso dell'incontro soprattutto con gli istruttori della scuola calcio.