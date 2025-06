Calcio a 5 | il quadro delle semifinali playoff Meta Catania e Genzano salgono sul treno scudetto

Il calcio a 5 italiano infiamma gli animi: le semifinali dei playoff 2024-2025 promettono emozioni forti! La Meta Catania e il Genzano si contendono il tricolore, sfidando la tradizione e portando nuove energie nel panorama sportivo. Il trionfo della Meta in casa, dopo una battaglia ai supplementari, dimostra che ogni partita può riservare sorprese. Chi sarà pronto a scrivere la storia? Non perdere l’occasione di seguire questa avvincente corsa!

Il quadro delle semifinaliste dei playoff della Serie A 2024-2025 di calcio a 5 è completo. Dopo le decisive gare -3 in programma, per i quarti di finale, lo scenario per la lotta al tricolore si è delineato. Nel duello fra la Meta Catania e la Sandro Abate, a spuntarla – in casa – sono i siciliani, che si impongono 3-2 ai supplementari grazie alla zampata di Bocao, che in precedenza, con il suo autogol, aveva temporaneamente fissato il risultato sul 2-2 di fatto mandando la gara all’overtime. Zampata esterna pesantissima del Genzano, che batte 3-4, la Roma in una partita pazza con continue rimonte e controrimonte. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio a 5: il quadro delle semifinali playoff. Meta Catania e Genzano salgono sul treno scudetto

