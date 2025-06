Caio poltronieri | età lavoro e social di Below Deck stagione 12

La stagione 12 di Below Deck sta per salpare, e con essa l'arrivo di Caio Poltronieri, il nuovo Bosun che promette di portare una ventata di freschezza a bordo. Con un background intrigante, Caio rappresenta un trend sempre più diffuso: giovani professionisti che cercano opportunità nel mondo della nautica. La sua storia non è solo un racconto di avventure in alto mare, ma un esempio di come il lavoro possa intrecciarsi con le passioni di vita. Non perderti i dettagli!