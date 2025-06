Cagnolino cade nel torrente e non riesce a risalire | il provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco

Jack, il piccolo jack russell, ha vissuto un'avventura da brivido! Dopo essersi smarrito, è finito nel torrente, dove non riusciva a risalire. Ma grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, il suo lieto fine è assicurato. In un'epoca in cui la sicurezza degli animali domestici è al centro dell'attenzione, questo salvataggio ci ricorda quanto sia importante agire con prontezza. E voi, cosa fareste per i vostri amici a 4 zampe?

Prima l'allarme per la scomparsa, poi l'ansia per il pericolo che cadesse nelle acque del torrente, infine il provvidenziale salvataggio. Questa la disavventura che ha coinvolto ieri sera Jack, un cagnolino di razza jack russel di cui si erano perse le tracce a Sant'Angelo di Gatteo. Subito. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Cagnolino cade nel torrente e non riesce a risalire: il provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco

