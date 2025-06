Cagnolino cade nel canale e non riesce a risalire | il provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco

Coraggio e determinazione: gli eroi del quotidiano, come i vigili del fuoco, dimostrano che ogni vita vale la pena essere salvata. Ieri sera, a Sant'Angelo di Gatteo, Jack, un vivace jack russel, è diventato il protagonista di una storia emozionante quando è caduto in un canale. Il suo salvataggio ha riacceso l'attenzione sulla sicurezza degli animali domestici, un tema sempre più attuale. Chi non ama un lieto fine?

Prima l'allarme per la scomparsa, poi l'ansia per il pericolo che cadesse nelle acque del canale, infine il provvidenziale salvataggio. Questa la disavventura che ha coinvolto ieri sera Jack, un cagnolino di razza jack russel di cui si erano perse le tracce a Sant'Angelo di Gatteo. Subito il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Cagnolino cade nel canale e non riesce a risalire: il provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco

Cerca Video su questo argomento: Cagnolino Cade Canale Riesce Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Cagnolino cade in un pozzetto, salvato dai Vigili del fuoco

Si legge su rainews.it: I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Porto Torres sono intervenuti per il salvataggio di un cagnolino ... di un canale di drenaggio delle acque meteoriche. Dopo essere riusciti ad individuare ...

Capriolo cade nel canale e non riesce più a risalire a riva: il difficile intervento dei vigili del fuoco per salvarlo

Secondo msn.com: Il Gazzettino Capriolo cade nel canale e non riesce più a risalire a riva: il difficile intervento dei vigili del fuoco per salvarlo Posted: 24 novembre 2024 | Last updated: 18 marzo 2025 La ...

Cagnolino finisce in un canale, salvato dai vigili del fuoco

Scrive ansa.it: Era finito in un canale e non riusciva a risalire ... Utilizzando tecniche speleo-alpino-fluviali sono riusciti a raggiungerlo e a trarlo in salvo. Il cagnolino è stato poi affidato al servizio ...