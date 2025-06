Caffè e cannella | un cucchiaino nella prima tazzina della giornata aiuta a dimagrire?

Da tempo il binomio caffè e cannella conquista le tavole degli italiani, ma ora si trasforma anche in alleato per chi desidera dimagrire! Un cucchiaino di cannella nella prima tazzina del giorno non solo esalta il gusto, ma può stimolare il metabolismo. Abbiamo intervistato una nutrizionista per svelare i segreti di questa coppia vincente. Scopri perché è il momento ideale per adottare questo trend salutare!

Molti video consigliano di mixare la bevande e la spezia per apprezzarne il sapore ma anche (e soprattutto) per perdere peso. Abbiamo chiesto chiarimenti alla nutrizionista.

