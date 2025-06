Cade sul sentiero del Lago Santo | recuperato dal Soccorso Alpino

Domenica 1 giugno, un escursionista parmense di 55 anni ha avuto bisogno dell'intervento tempestivo del Soccorso Alpino dopo una caduta sul sentiero CAI 727, nel suggestivo Parco Nazionale. Questo incidente sottolinea l'importanza della sicurezza in montagna, soprattutto in un periodo in cui il trekking sta vivendo un vero boom. Prepararsi adeguatamente e scegliere percorsi adatti alle proprie capacità è fondamentale per evitare brutte sorprese durante le avventure all'aria aperta.

Nel pomeriggio di domenica 1giugno i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna della stazione parmense sono intervenuti in aiuto di un escursionista cinquantacinquenne di Parma, scivolato sul sentiero CAI 727, a circa venti minuti di cammino dal rifugio Lagdei, nel Parco Nazionale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Cade sul sentiero del Lago Santo: recuperato dal Soccorso Alpino

