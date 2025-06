Cade con la mountain bike poi precipita per diversi metri | morto un uomo

Una giornata di avventura si trasforma in tragedia: un uomo di 64 anni ha perso la vita in Valcamonica, mentre affrontava un sentiero sterrato in mountain bike. Purtroppo, incidenti come questo ci ricordano il lato oscuro del crescente amore per gli sport all'aria aperta. La passione per la natura pu√≤ nascondere insidie che, se non affrontate con cautela, possono essere letali. √ą fondamentale praticare in sicurezza, per vivere al meglio ogni emozione.

Tragedia in Valcamonica. Un uomo di 64 anni ha perso la vita dopo una terribile caduta in mountain bike, lungo un sentiero sterrato che si snoda sopra la Strada Provinciale 88, nel tratto tra Paspardo e Capo di Ponte. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo stava percorrendo il sentiero in.

Terribile caduta in mountain bike, Aurelio Maffessoli precipita dal sentiero e muore: aveva 64 anni

Riporta ildolomiti.it: PASPARDO. E' Aurelio Maffessoli l'uomo che ha perso la vita in seguito ad una terribile caduta in mountain bike avvenuta quest'oggi - domenica 1 giugno - lungo un sentiero all'interno del territorio c ...

