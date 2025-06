Cade con la bici e precipita per venti metri | ciclista a Cattinara

Un incidente drammatico ha colpito una triestina di 57 anni, caduta per venti metri lungo la ciclabile Cottur. Questo episodio scuote il crescente amore per il ciclismo nella nostra regione, dove le due ruote rappresentano non solo un mezzo di trasporto, ma anche uno stile di vita. È fondamentale ricordare l'importanza della sicurezza, perché ogni pedalata deve essere un momento di libertà e non di rischio. Restiamo uniti e attenti!

Una triestina di 57 anni è stata ricoverata all'ospedale di Cattinara dopo essere rimasta vittima di un brutto incidente avvenuto ieri 31 maggio lungo la ciclabile Cottur. La donna si trovava in sella alla sua bicicletta quando, per cause da accertare, è precipitata per circa venti metri finendo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Cade con la bici e precipita per venti metri: ciclista a Cattinara

