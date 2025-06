Ca’ Vaina | storie voci e immagini raccontano i diritti umani

Il Giorno Dopo Festival torna a Ca’ Vaina, pronto a dare voce a migrazioni e diritti umani! Dopo il trionfo del 2024, la nuova edizione nel 2025 esplorerà temi cruciali come accoglienza e salute mentale. Un’occasione imperdibile per immergersi in storie toccanti attraverso arte e musica, stimolando un dibattito che va oltre il palcoscenico. Un passo verso una società più giusta e inclusiva, perché ognuno merita di essere ascoltato.

Torna Il Giorno Dopo Festival, il progetto culturale dedicato a migrazioni e diritti umani, dove arte, musica e dialogo si incontrano per accendere consapevolezza e ispirare cambiamento. Dopo il successo della prima edizione nel 2024 a Ca’ Vaina (via Saffi 50b), il festival torna nel 2025 con nuovi temi come accoglienza, salute mentale e detenzione amministrativa. È una rete in crescita che promuove partecipazione attiva e comunità accoglienti. Primo appuntamento venerdì 6 giugno, ecco il programma Si parte dall’Indiemarket (18-23) mercatino di fumetti e illustrazione, seguito dall’Aperitandem linguistico (18:15), occasione per chiacchiere internazionali con drink offerto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ca’ Vaina: storie, voci e immagini raccontano i diritti umani

