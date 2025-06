Bye Juve non solo Tudor | via per 42 milioni

La Juventus è in un momento cruciale: l'addio di Tudor potrebbe non essere l'unico. Con 42 milioni in ballo, la rosa bianconera si prepara a perdere pezzi importanti, mentre il futuro del club rimane avvolto nel mistero. Questo riflette una crisi più ampia nel calcio italiano, dove le squadre devono reinventarsi per restare competitive. Riuscirà la Juve a risollevarsi? Un interrogativo che tiene tutti con il fiato sospeso.

Per la Juve c'è in vista un altro addio: mentre il futuro di Igor Tudor è più che in bilico, anche qualche nome importante della rosa è ai saluti. E in questo caso il club non vedrà un euro. È ancora completamente opaco il futuro prossimo della Juventus, con ancora moltissimi nodi da sciogliere, sia in campo che in panchina che dietro le scrivanie. Con l'arrivo di Comolli al posto di Calvo e la posizione di Giuntoli in grandissima discussione, è chiaro che il progetto bianconero sia sull'orlo dell'ennesima rivoluzione. A farne le spese non saranno solo alcuni giocatori, ma anche Igor Tudor, la cui permanenza alla Juve appare sempre più improbabile.

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium

Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

Yildiz via per 80 milioni di euro, cataclisma Juve

Kenan Yildiz e la Juventus potrebbero incredibilmente dirsi addio in estate: 80 milioni sul piatto, così cambia tutto.

Juve, il futuro è un rebus: spunta la data per conoscere il destino di Tudor

Sono ore concitate in casa Juve visto che si sta decidendo tanto del futuro che appare al momento un rebus: ecco cosa filtra su Tudor.

Juve: Tudor via, l’erede sarà un ex

C'è un nome che potrebbe fare a caso della Juventus e i ragionamenti sono in corso. L'ambiente lo conosce molto bene e ...