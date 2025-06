Buongiorno lascia la Nazionale non ha ancora recuperato dall’infortunio

Alessandro Buongiorno dice addio alla Nazionale, un gesto che segna anche un momento di riflessione nel mondo del calcio italiano. L'infortunio subito durante il match contro il Torino lo ha tenuto lontano dai campi, mettendo in luce la fragilità degli atleti in un periodo di competizioni serrate. La sua assenza riaccende i riflettori sulla gestione degli infortuni e sulle sfide che i giocatori devono affrontare per tornare al top. Quanto inciderà sulla squadra?

Alessandro Buongiorno continua a non essere al meglio della forma. Non ha ancora recuperato dall’infortunio che lo ha colpito nel match contro il Torino e lo ha costretto a saltare il finale di campionato che ha poi consegnato lo scudetto al Napoli. Ha risposto alla convocazione del ct Luciano Spalletti ma poi questa mattina ha dovuto dare forfait, come scrive la Gazzetta dello Sport: Brutta notizia per gli azzurri, alle prese con la preparazione delle partite di qualificazione ai Mondiali contro Norvegia e Moldavia (6 e 9 giugno) Alessandro Buongiorno, indisponibile per le prossime gare, lascia il ritiro della Nazionale per tornare al Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Buongiorno lascia la Nazionale, non ha ancora recuperato dall’infortunio

