bunker breda visite guidate e mostre

Scopri il Bunker Breda, un viaggio affascinante tra le guerre di ieri e di oggi! Le nuove visite guidate e mostre, curate dall'Ecomuseo Urbano di Milano Nord, offrono uno sguardo critico sulla propaganda, fino ad arrivare all'uso dell'intelligenza artificiale nei conflitti moderni. Un'opportunitĂ imperdibile per riflettere sull'autorialitĂ delle immagini e il loro impatto. Non perdere l'occasione di esplorare questa dimensione storica e attuale!

Le guerre di ieri e di oggi: dalla propaganda di regime all'uso dell' intelligenza artificiale. I bunker Breda riaprono al pubblico con un nuovo allestimento a cura di Ecomuseo Urbano di Milano Nord. "Proponiamo una riflessione sull'autorialitĂ delle immagini nei contesti di guerra, sia quelle storiche che quelle contemporanee, e sull'importanza della lettura delle fonti visive - spiega Agata Cavigioli di Ecomuseo - C'è una prima parte, nei bunker, composta da diversi lavori e mostre e una seconda, nella Casa del Parco Nord, dove esponiamo contributi audio e video elaborati dai giovani in servizio civile".

