Building the Band | Netflix presenta il suo talent musicale l' ultimo progetto di Liam Payne prima della morte

Netflix lancia "Building the Band", un talent show che promette di rivoluzionare il panorama musicale. In un'epoca in cui la musica è sempre più condivisa e collaborativa, il format permette a 50 concorrenti di unirsi in gruppi basati non solo sul talento, ma anche sulla chimica umana. Un omaggio a Liam Payne, che ha creduto nel progetto fino alla fine. Scopri come la compatibilità può fare la differenza nella musica!

Netflix rivoluziona i Talent Show Musicali con la sua nuova serie Building the Band, in cui ciò che conta è il talento musicale e la compatibilità dei concorrenti. Tra i giudici anche Liam Payne: questo è stato il suo ultimo progetto Netflix presenta Building the Band, un innovativo talent show musicale dove 50 cantanti formano gruppi basandosi esclusivamente sulla compatibilità musicale, senza incontrarsi di persona. Alla conduzione ci sarà un volto noto a chiunque sia stato un teenager alla fine degli anni '90: AJ McLean dei Backstreet Boys, presente ieri sera sul palco del TUDUM. Building the Band, che arriverà sulla piattaforma nel corso dell'estate 2025, vede anche la partecipazione di Nicole Scherzinger nel ruolo di mentore e giudice, con Kelly Rowland e il compianto Liam Payne come giudici ospiti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Building the Band: Netflix presenta il suo talent musicale, l'ultimo progetto di Liam Payne prima della morte

