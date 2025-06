Budrio si schianta contro un’auto mentre guida la sua moto | muore 24enne di Bologna

Tragedia sulle strade italiane: un giovane di 24 anni ha perso la vita in un incidente a Budrio, un triste promemoria della crescente vulnerabilità dei motociclisti nel traffico. Questo evento drammatico riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e l'importanza di una guida responsabile. Ogni giorno, troppe vite vengono spezzate da incidenti evitabili. È tempo di riflettere e agire per garantire strade più sicure per tutti.

L'incidente nel primo pomeriggio di ieri, attorno alle ore 13, in via San Vitale a Budrio, dove un ragazzo di 24 anni, residente a Bologna, ha perso la vita in seguito a un violento scontro frontale tra la sua motocicletta e un’automobile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Incidente mortale a Budrio, scontro auto moto: la vittima è un 24enne di Bologna

Un tragico incidente ha scosso Budrio, portando via un giovane di soli 24 anni. Questo evento drammatico riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, un tema sempre più attuale in un'epoca in cui le strade sono percorse da un numero crescente di motociclisti.

