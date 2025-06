Bucchianico estratto il Banderese 2026 | è Giovanni Piccoli

tradizione locale, ci sarà un comitato che promuoverà eventi per valorizzare la cultura di Bucchianico. L'elezione di Giovanni Piccoli segna un momento cruciale per rilanciare l’identità culturale di un territorio in crescita, proprio mentre si diffonde il trend del “ritorno alle radici”. Scopri come questa figura carismatica potrà ispirare nuove generazioni e donare slancio a una comunità unita e vibrante!

È stato estratto il nuovo Banderese di Bucchianico per il biennio 2025-2026, e la scelta è caduta su Giovanni Piccoli. Un'estrazione fortunata, avvenuta al primo colpo, che ha subito scatenato entusiasmo nella comunità. Accanto a lui, a condividere questo importante ruolo simbolico legato alla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Bucchianico, estratto il Banderese 2026: è Giovanni Piccoli

Le notizie più recenti da fonti esterne

Preparativi per la Festa dei Banderesi di Bucchianico - VIDEO

Come scrive abruzzolive.tv: Si entra nel vivo per la Festa dei Banderesi di Bucchianico (Ch) che vede il banderese 2025, Donato De Leonardis portare di persona, come tradizione vuole, l'invito per la festa di inizio alle cariche ...