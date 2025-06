Bruce Springsteen e Andy Warhol | due prospettive del sogno americano

Bruce Springsteen e Andy Warhol rappresentano due facce del sogno americano: la poesia della vita quotidiana e il potere dell'immagine. Entrambi, seppur in modi diversi, ci invitano a riflettere sulle contraddizioni dell'America. La rievocazione di Springsteen del Nebraska, con le sue sfide e speranze, risuona oggi in un periodo in cui molte persone cercano il senso di appartenenza e identità. Scopri come queste storie continuano a ispirarci.

“Badlands ebbe una grande influenza. Ho visto qualcosa che mi sembrava di conoscere in quel film. La vita di cui scrivo in Nebraska è la vita che facevo con i nonni quando vivevamo tutti quanti a casa loro (.) anche rispetto alla nostra via, da noi era tutto più indietro. La nostra minuscola casa non era come le altre. Ma in Nebraska c’è la loro storia. Più quella dei miei nonni che quella dei miei genitori. Ritorno spesso in quella casa nei miei sogni, è un luogo molto importante per me, provo sempre una grande emozione. Ancora ci passo davanti, spesso. È un luogo molto misterioso. Lo vedo sotto una luce particolare ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bruce Springsteen e Andy Warhol: due prospettive del sogno americano

