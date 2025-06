Brignano | il nuovo one man show è ‘Bello di Mamma!’ Debutto il 4 giugno 22 tappe nelle più suggestive location

Enrico Brignano torna a farci ridere con "Bello di mamma!", un one man show che promette di conquistare il pubblico in 22 tappe sulle splendide scene italiane. Debuttando il 4 giugno, questo spettacolo si inserisce nel trend della riscoperta del teatro dal vivo, un fenomeno che segna la voglia di connessione e divertimento post-pandemia. Non perderti l'occasione di vivere un'esperienza unica e coinvolgente!

ROMA – Dopo il successo de 'I 7 Re di Roma' Enrico Brignano torna in scena con un nuovo e attesissimo spettacolo: 'Bello di mamma!' (prodotto da Vivo Concerti & Enry B. Produzioni), un inedito one man show che attraverserà l'Italia nell'estate 2025, a partire dal 4 giugno con un'anteprima nazionale dall'Arena del Mare di .

"Bello di Mamma!": Enrico Brignano al Teatro di Verdura col suo nuovo one man show - Enrico Brignano torna sul palco del Teatro di Verdura a Palermo con il suo nuovo one man show, "Bello di Mamma!".

